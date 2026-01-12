Trailero sale ileso al accidentarse en curva

Durante las primeras horas del domingo se registró un percance carretero sobre la vía Tila-Salto de Agua, a la altura de un banco de material pétreo en la localidad Cruz Verde, en el municipio de Tila.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la madrugada cuando el chofer de un tractocamión de carga, que transportaba un remolque con pollos, circulaba por un tramo de curvas consideradas de alto riesgo.

La ligera llovizna que caía en ese momento mantenía resbaladiza la carpeta asfáltica, lo que habría provocado que la pesada unidad derrapara.

Se salvaron

Gracias a una maniobra del operador, el tráiler logró mantenerse sobre la carretera y acabó detenido entre una cuneta, evitando caer a un barranco de varios metros de profundidad.

Tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia médica.

Tras el percance, los ocupantes de la unidad solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes para recibir auxilio vial.

Se esperaba que en las horas siguientes arribara personal de corporaciones policiacas y de Protección Civil (PC) para realizar las labores de extracción del camión y resguardar la carga, además de liberar por completo la circulación en la zona.

El incidente no dejó personas lesionadas, aunque generó preocupación entre automovilistas debido a lo peligroso del tramo y a las condiciones climáticas.