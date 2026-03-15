Transeúnte cruza sin precaución y lo impactan

La tarde del sábado ocurrió un accidente vial en la zona oriente-sur del municipio de Cintalapa, el cual dejó como saldo una persona lesionada, un conductor con crisis nerviosa y afectaciones momentáneas a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió minutos después de las 15:00 horas en el cruce de la calle Central con la carretera Internacional, en las inmediaciones del punto conocido como El Arco.

A través de llamadas al número de emergencias, ciudadanos reportaron que un vehículo particular había atropellado a un hombre que intentaba cruzar la vialidad.

Lesionado

Tras recibir el reporte, al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil y corporaciones policiacas para atender la emergencia.

Al arribar, los socorristas localizaron a una persona del sexo masculino —identificada como Rodiver “N” (24 años)— tirada sobre la vía pública, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo y una posible hemorragia.

De inmediato, los paramédicos procedieron a brindarle atención médica. Posteriormente, el herido fue inmovilizado en una camilla y trasladado al hospital IMSS-Bienestar de Cintalapa para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

En el lugar también fue atendido el conductor del vehículo involucrado, quien presentó una crisis nerviosa tras lo sucedido.

Atropellado

De acuerdo con versiones de testigos, el peatón habría intentado cruzar desde la 1.ª Poniente hacia la calle Central sin percatarse de la proximidad de un automóvil Volkswagen Jetta de color café, con placas del estado de Chiapas, que circulaba por la zona. El impacto fue inevitable y provocó que el transeúnte resultara herido.

Elementos de seguridad permanecieron en el sitio para tomar conocimiento del accidente y coordinar el retiro del vehículo, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.