Transporte foráneo se desbarranca; tres heridos

Al menos tres pasajeros resultaron con lesiones de consideración luego de que una camioneta del transporte público foráneo abandonara la carretera y terminara volcada en el fondo de un barranco entre la maleza, al noroeste del municipio de Cintalapa.

El accidente se dio la tarde del lunes, minutos antes de las 15:00 horas, en las inmediaciones del punto conocido como Las Naranjas.

Presunta falla mecánica

De acuerdo con los primeros informes, la unidad cubría la ruta Cintalapa-ejido Adolfo López Mateos cuando presuntamente por una falla mecánica salió de la cinta asfáltica y se precipitó hacia el desnivel.

Tras conocer lo ocurrido, habitantes de una comunidad cercana acudieron al sitio para ayudar a los ocupantes a salir del vehículo siniestrado. La mayoría habría presentado lesiones leves, mientras que tres personas sufrieron heridas de mayor gravedad.

Preliminarmente, trascendió que los pasajeros más afectados fueron trasladados por los propios pobladores hacia la cabecera municipal para que recibieran atención médica. Sin embargo, no se dieron a conocer sus identidades ni se precisó oficialmente su estado de salud.

Posteriormente, versiones extraoficiales señalaron que la unidad fue devuelta a la carretera con ayuda de maniobras de arrastre.

Al parecer, las autoridades buscaron al chofer pero no lograron localizarlo, por lo que el vehículo habría quedado abandonado en la comunidad cercana al lugar del percance.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa del incidente ni se contaba con información detallada sobre la situación del operador. Las circunstancias en que sucedió la salida de camino quedaron sujetas a las pesquisas.