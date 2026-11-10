Tras atropellar a peatón, cae de moto y se fractura

En el municipio de Tapachula, una motocicleta impactó a una persona del sexo masculino, de la tercera edad, y como consecuencia de esto, el conductor perdió el control del manubrio y terminó tirado con fracturas sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos ocurrieron sobre la 28.ª calle Oriente, a la altura del puente San José El Edén del río Texcuyuapan, lo que movilizó a los elementos de los cuerpos de emergencia.

Uno a casa, otro al hospital

Se dio a conocer que un adulto mayor, identificado como Isidoro “N” (72 años), cruzaba la calle cuando el motorista presuntamente circulaba a exceso de velocidad y lo atropelló.

Por ello, perdió el control del manubrio y derrapó. Al caer, se golpeó fuertemente y esto le provocó diversas fracturas y contusiones.

Paramédicos del grupo Halcones Rojos y de la Cruz Roja Mexicana se presentaron al lugar de los hechos y les brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, la peor parte se la llevó el motociclista, quien por su estado de salud delicado tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital regional.

Del transeúnte, mientras tanto, sus familiares se hicieron cargo de llevarlo a su domicilio y de ser necesario lo trasladarían a un sanatorio particular.

Finalmente, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva dio inicio a las investigaciones para determinar la forma en la que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.