Tras atropellarla, la lleva a un hospital

En las últimas horas de la noche del miércoles, una persona del sexo femenino resultó lesionada luego de ser atropellada por un automóvil particular en calles del municipio de Villaflores, incidente que movilizó a personal de emergencia para brindarle los primeros auxilios.

Accidente

El percance ocurrió en la intersección de la 8.ª Poniente y la 2.ª Sur, donde la peatona sufrió golpes leves en distintas partes del cuerpo tras ser embestida por la unidad, cuando intentaba cruzar y no se percató que el vehículo iba rápido.

Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Verde, quienes inspeccionaron a la afectada y le proporcionaron la ayuda necesaria.

La conductora del vehículo involucrado trasladó a la mujer al hospital Bicentenario, donde sería sometida a una valoración médica para descartar posibles complicaciones derivadas del fuerte impacto.

De acuerdo con la información disponible, no fue necesaria la intervención de las autoridades, pues la conductora se hizo responsable y mencionó que asumiría los gastos hospitalarios de la lesionada, por lo cual se deslindó responsabilidades al momento.