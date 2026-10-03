Tras chocar se incrusta en fachada de vivienda

Dos personas resultaron lesionadas y se registraron daños materiales de alta consideración, esto luego de un accidente entre un taxi y una camioneta particular ocurrido en calles del barrio Belisario Domínguez, en el municipio de Comitán.

El percance se registró sobre la calle 20 de Noviembre, donde una SUV Renault Duster de color gris terminó involucrada en una colisión contra un vehículo del transporte público.

Se pasó la preferencia

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor particular presuntamente habría ingresado al cruce sin respetar la preferencia de paso. En ese momento, la unidad fue impactada por un taxi Nissan March, identificado con el número económico 0810.

La fuerza del choque ocasionó que la Duster saliera proyectada y acabara estampándose contra la fachada de una vivienda, ubicada en las inmediaciones del lugar.

Como consecuencia de esto, dos menores de edad que viajaban en la camioneta quedaron lesionados. Ante la emergencia, se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio para brindar atención a los afectados.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio e hicieron una valoración inicial de los heridos. Debido al mal estado que presentaban, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y descartar afectaciones de mayor gravedad.

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron para tomar conocimiento, recabar información y llevar a cabo las diligencias.

Los vehículos fueron puestos bajo revisión de las autoridades mientras se determinaban las condiciones en las que ocurrió la colisión.

Posteriormente, los conductores habrían buscado llegar a un acuerdo mediante sus respectivas compañías aseguradoras, con el objetivo del pago de la reparación de los daños ocasionados tanto a los vehículos como al inmueble.