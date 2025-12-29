Tras disturbios en Villaflores, detienen a siete personas

En seguimiento a lo ocurrido en el municipio de Villaflores, donde fueron incendiados dos bares y reportados ocho desaparecidos, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó la detención de siete personas, además de varios vehículos, tres de ellos clonados con imágenes del Ejército.

Se mantiene activo un despliegue de 500 elementos en municipios como Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Jiquipilas, a fin de garantizar la tranquilidad de la población.

Además de las personas detenidas, también se reportó el decomiso de armas cortas y una larga, así como de ocho unidades.

Hallan cadáver

“Lamentablemente, durante el desarrollo de los operativos fue localizada sin vida una persona identificada como Sergio Enrique “N”, hecho que se investiga con total rigor, legalidad y sensibilidad”, informó la SSP.

También se detalló que hay tres mujeres que resultaron lesionadas después de lo ocurrido en Villaflores; el último reporte médico indicó que están estables y recibiendo acompañamiento de las autoridades.

Asimismo, el fiscal general Jorge Llaven Abarca añadió que se mantendrán pendientes de su evolución para recabar sus declaraciones, en su momento.

“La seguridad se construye todos los días con presencia permanente, coordinación institucional y un profundo sentido humano, colocando siempre en el centro a las personas y a las familias chiapanecas”, agregó la secretaría en un comunicado.

Se reiteró, por parte de la dependencia, que hay control y con las acciones desplegadas se actuará con firmeza para garantizar justicia y devolver la paz a las comunidades.

En otra labor alterna, la SSP detalló la coordinación que se estableció en la región y se desplegó equipo de inteligencia para mantener un control territorial entre los límites de Chiapas y Oaxaca.

“Existe presencia institucional permanente y control operativo. El Estado mantiene su responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad en esta región estratégica”, remarcó Aparicio Avendaño.

Por último, se reiteró que en la entidad la estrategia de seguridad se aplica a diario, a fin de garantizar la protección a las personas y apoyar a la tranquilidad social.