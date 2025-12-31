Tras enfrentamiento detienen a cuatro

Autoridades de seguridad detuvieron a cuatro personas por su presunta responsabilidad en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como contra la salud, luego de un enfrentamiento registrado en el municipio de Jiquipilas.

Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería que conduce del Puente Rogelio Anza al ejido Vicente Guerrero, a la altura de la comunidad Pedro Sánchez.

En esa zona, fuerzas de seguridad interceptaron una camioneta marca Jeep Mojave de color gris, con placas de circulación del estado de Chiapas, en la que viajaban los ahora detenidos.

Decomiso

Durante la intervención fueron aseguradas cuatro armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, además de 10 cargadores adicionales para arma de fuego, 36 bolsitas de nylon con sustancia con características propias de la cocaína.

Asimismo, dinero en efectivo, cinco chalecos tácticos, un costal con objetos conocidos como “ponchallantas”, seis teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban.

Los detenidos fueron identificados como Mario “N”, Jhovany “N”, Carlos “N” y César “N”, quienes —de acuerdo con el informe oficial— dijeron pertenecer a un grupo criminal.

Tanto las personas aseguradas como los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación, y se proceda conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se realizan de manera coordinada para combatir delitos de alto impacto, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la población en la región.