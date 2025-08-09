Tras impacto, pick up se estampa en un semáforo

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de Tapachula dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, así como cuantiosos daños materiales que ascienden a varios miles de pesos.

El percance se registró alrededor del mediodía del viernes en la esquina de la calle Central Oriente y 7.ª avenida Norte-Sur, una de las intersecciones más transitadas de la ciudad.

En el choque se vieron involucrados un vehículo Honda HR-V, color gris, y una camioneta pick-up Mazda de color rojo y modelo atrasado.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el Honda circulaba de oriente a poniente sobre la Central Oriente.

Al llegar al cruce con la 7.ª avenida, por causas que serán determinadas en las investigaciones, impactó contra la camioneta, la cual terminó volcada sobre un costado y proyectada contra el poste de un semáforo, provocando averías en la estructura metálica.

Brindan atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil (PC) acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes de ambas unidades.

Tres personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano, donde recibieron atención médica especializada; se informó que presentaban golpes y contusiones, aunque su estado de salud se reporta estable.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo del control del tráfico y del inicio de las diligencias para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades confirmaron que en la intersección en donde ocurrió el percance los semáforos funcionan correctamente, por lo que se investigará si alguno de los conductores no respetó la luz preventiva o circulaba a exceso de velocidad.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades.

Por último, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón oficial y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.