Tras operativo decomisan armas, cartuchos y equipo

Armas de fuego cortas y largas, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos, fueron asegurados por autoridades estatales, federales y militares, durante un despliegue operativo realizado en la colonia Procasa, localizada al sur-poniente de la ciudad de Tapachula.

Ante una denuncia sobre la presencia de sujetos armados sobre la calle Belisario Domínguez se desplegaron elementos del Ejército, Fiscalía General del Estado, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Preventiva y Fronteriza.

Las autoridades ubicaron un inmueble al que ingresaron tras obtener una orden de cateo.

De acuerdo con el reporte fueron aseguradas tres armas largas y una corta, decenas de cartuchos útiles, tres vehículos, uniformes tácticos, botas, placas de circulación, entre otros objetos, aunque no hubo personas detenidas.

Pesquisas

Lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado que inició una carpeta de investigación, con la finalidad de tratar de establecer el origen de lo incautado.

Las autoridades indicaron que los reportes ciudadanos siempre serán atendidos para fortalecer la seguridad en la ciudad, prevenir y combatir los delitos.