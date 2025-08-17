Tras percance la detienen por tentativa de feminicidio

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) detuvieron a Jovana Karina “N”, como presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Lo anterior fue cometido en agravio de Ximena “N” (22 años) y de quien o quienes resulten ofendidos, por los hechos ocurridos el día jueves en la noche en el barrio Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez.

En atención a un reporte del C5 sobre un accidente de tránsito ocurrido en la 4.ª Norte Poniente y 9.ª Poniente Norte del barrio mencionado, los agentes de Tránsito Municipal tuvieron a la vista el percance.

Observaron que se encontraba tirada una persona del sexo femenino y que estaba lesionada, quien fue identificada como Ximena “N”. Refirió haber sido atropellada por una camioneta BMW de color blanco, con placas de circulación del estado de Chiapas.

El incidente se dio alrededor de las 19:00 horas. En un principio se dijo que la BMW había intentado ganarle el paso a un automóvil sedán de color negro, que circulaba de oriente a poniente, provocando la colisión.

Aparentemente, derivado de esta una de las unidades salió proyectada y subió a la banqueta, embistiendo a la transeúnte.

Sin embargo, tras las investigaciones se estableció que la unidad BMW era conducida por Jovana “N”, siendo detenida en el lugar de los hechos, mientras que el vehículo fue asegurado. La joven se encuentra grave con múltiples fracturas y otras lesiones.

En diversas publicaciones en redes sociales denunciaron que el hecho tenía antecedentes de amenazas contra la víctima, aparentemente por parte de la hoy detenida.

También se mencionó que al parecer la presunta agresora es ex pareja sentimental del actual novio de Ximena.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó la investigación respectiva por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con perspectiva de género y bajo el protocolo correspondiente a dicho ilícito, a fin de deslindar y fincar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, garantizó que no habrá impunidad en este hecho y en ningún otro que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de cero impunidad como parte de las acciones contundentes para combatir la violencia feminicida.