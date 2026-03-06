Tras persecución aseguran camioneta con droga y arma

Una camioneta fue asegurada por autoridades estatales y federales tras una persecución, encontrándose en la misma diversas cantidades de droga y un arma de fuego, aunque los ocupantes lograron huir entre los matorrales y la oscuridad de la noche.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, cuando elementos del grupo interinstitucional conformado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Ejército Mexicano, Armada de México, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal, recibieron una alerta en el sentido que sujetos armados se desplazaban en una camioneta sobre la carretera Costera.

La noche ayuda en huida

Ante ello, se dispuso el operativo y al detectar la unidad se dio una persecución sobre la carretera del antiguo camino a Mazatán, en donde los sujetos abandonaron la camioneta y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Se dijo que durante la persecución los ocupantes realizaron disparos de arma de fuego, ante lo cual los agentes respondieron a la agresión, aunque no lograron detener a los responsables.

Decomizado

Durante la revisión, fueron localizadas varias bolsitas conteniendo marihuana, otras con presunta droga sintética, así como una pistola tipo escuadra, entre otros objetos.

Tras realizarse las diligencias de aseguramiento, la camioneta, la presunta droga y el arma fueron puestas a disposición del Ministerio Público que abrió la carpeta de investigación correspondiente.