Tras riña familiar, mujer asesina a su esposo

Una riña familiar registrada el fin de semana en la localidad Yashanal, localizada en el municipio de Tenejapa, terminó en tragedia, luego de que una mujer presuntamente privara de la vida a su esposo tras una discusión.

De acuerdo con información recabada, la pareja —identificada como Petrona “N” (32 años) y Alonso “N” (37)— se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando inició una discusión que fue subiendo de tono.

Confrontación

Versiones de testigos señalan que la confrontación pasó de agresiones verbales a físicas, momento en el que la fémina habría tomado un cuchillo y atacado en repetidas ocasiones a su esposo.

El hombre sufrió heridas graves que le provocaron una abundante pérdida de sangre, lo que derivó en su fallecimiento minutos después. El cuerpo quedó en el exterior del domicilio, ensangrentado por completo, mientras que la presunta agresora permanecía en el lugar, en aparente estado de shock.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y procedieron a asegurar a la mujer, quien no opuso resistencia y manifestó haber sido víctima de agresiones previas.

Más adelante, se dio aviso al Ministerio Público (MP), por lo que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones necesarias.

El caso ha generado consternación entre familiares de ambos, quienes enfrentan el impacto de lo ocurrido. En tanto, la situación jurídica de la detenida será definida en las próximas horas conforme avancen las diligencias.