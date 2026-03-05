Tras robar celular van en persecución de los ladrones

Dos detenidos, hombre y mujer, y un equipo telefónico destruido fue el saldo de un hecho delictivo ocurrido al poniente del municipio de Cintalapa, ya que un presunto intento de robo provocó la movilización de fuerzas estatales y, por ende, la molestia de los ciudadanos.

Trascendió que minutos antes de las 16:00 horas, vecinos del barrio El Mirador fueron alertados que, sobre la 6.ª Poniente y 13.ª Sur, una pareja emprendía la huida luego de arrebatar un celular a una mujer que transitaba cuadras más abajo.

Mototaxistas solidarios

La afectada fue auxiliada por dos mototaxistas, quienes dieron persecución y alcance a los ladrones, haciéndoles frente en la dirección citada, donde más personas se sumaron a la retención de la abusiva pareja.

Tras lo anterior, fueron elementos de la Guardia Estatal Preventiva, quienes se constituyeron en el lugar del reporte, donde fueron informados de lo ocurrido, agregando que al verse acorralados los amantes de lo ajeno soltaron el equipo móvil causándole daños considerables.

Finalmente, los presuntos culpables fueron colocados en la parte trasera de la unidad policial para ser presentados ante la autoridad competente, quien determinará de acuerdo a los testimonios si deberán o no pagar los daños ocasionados.