Trata de asaltar a adulta mayor y casi lo linchan

Un amante de lo ajeno estuvo a punto de ser linchado luego de que intentaba asaltar a una adulta mayor en la colonia Paraíso I, ubicada en la capital chiapaneca, ayer en la tarde, lo que movilizó a las corporaciones policiacas para impedir que se hiciera justicia por mano propia.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 13:35 horas. Las autoridades recibieron un reporte al número de emergencias 911 acerca de un ilícito que fue frustrado por la ciudadanía, esto sobre la avenida Morganita, en la colonia referida.

Al llegar les dieron a conocer que un sujeto portaba un cuchillo de cocina e intentó amagar a una persona del sexo femenino, de aproximadamente 65 años de edad.

Al lograr inmovilizarla trató de arrebatarle violentamente sus pertenencias, sin embargo, unos vecinos que se encontraban cerca observaron el delito e intervinieron rápidamente; tras someterlo, casi lo linchan.

Para fortuna del presunto facineroso fue rescatado por las fuerzas del orden que arribaron para tomar conocimiento de los hechos y posteriormente lo trasladaron ante las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica de acuerdo a la ley.

Por otra parte, la agraviada fue atendida por paramédicos que le proporcionaron los primeros auxilios ya que tenía crisis nerviosa.

Después de la valoración, se indicó que la persona de la tercera edad no requería ser llevada a un hospital, así que únicamente la estabilizaron en el sitio.