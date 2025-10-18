Trata de ganar el paso y causa encontronazo

Con daños materiales y dos personas lesionadas se saldó un choque entre camionetas durante la mañana del viernes sobre el tramo Comitán-La Trinitaria, lo que movilizó a paramédicos, policías y a la Guardia Nacional para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 10:35 horas que ocurrió el encontronazo en el kilómetro 185+800 de la carretera federal, en el entronque a la localidad Michoacán del municipio de La Trinitaria y a escasos metros de la aduana CAITF.

Se atravesó sobre la vía

De acuerdo a testigos, el percance se registró cuando el conductor de una pick up Nissan de color rojo, la cual circulaba hacia Comitán, pretendió cruzar la vía de comunicación e intentó ganarle el paso a otra unidad que se dirigía al sur.

El chofer de una SUV Volkswagen Robust de color blanco, con logotipos de una empresa cervecera, no pudo frenar a tiempo y acabó por estrellarse fuertemente en la parte lateral trasera de la camioneta que transportaba bultos de maíz y frijol, los cuales quedaron tirados a un costado del camino.

Dos trabajadores que viajaban en la unidad cervecera resultaron policontundidos, por lo que paramédicos de Protección Civil de La Trinitaria llegaron para brindarles los primeros auxilios, pero al no presentar lesiones de gravedad no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras que arribaron para atender el accidente y llevar a cabo los peritajes necesarios, teniendo el apoyo de agentes de la Policía Municipal de La Trinitaria para controlar el tráfico vehicular y prevenir un accidente más.

Al lugar también se presentaron ajustadores del seguro para entablar un diálogo con la parte responsable y llegar a un convenio para deslindar responsabilidades al momento.