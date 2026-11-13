Trata de ganar paso y causa encontronazo

El choque entre dos unidades del transporte público en el barrio Jesusito de Comitán de Domínguez saldó con daños materiales, luego de que un taxista presuntamente intentara incorporarse a la circulación sin respetar la preferencia de paso.

El accidente ocurrió en la intersección de la 3.ª calle Sur y 1.ª avenida Oriente, donde un Nissan March habilitado como taxi con número económico 0989, colisionó contra un colectivo de la ruta 0101.

De acuerdo con los primeros datos, el ruletero habría intentado adelantarse al paso de la otra unidad, lo que derivó en el impacto y dejó daños en ambos.

Tras el percance, agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias necesarias.

A pesar de lo aparatoso del encontronazo, no se reportaron pasajeros ni conductores lesionados, por lo que no fue necesario solicitar la presencia de los servicios de emergencia.

Finalmente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, luego de que el taxista señalado como presunto responsable aceptara hacerse cargo de las afectaciones ocasionadas.