Trata de huir e impacta contra tres patrullas

Luego de una persecución que comenzó tras un reporte ciudadano sobre la presunta agresión contra una joven, un conductor fue detenido por elementos de la Policía Municipal. Todo terminó con el impacto de tres unidades oficiales en calles del barrio de La Merced, en San Cristóbal de Las Casas.

Los hechos se originaron a partir de un reporte canalizado mediante el C5, en el que se alertó a las autoridades sobre un hombre que presuntamente agredía a una joven y la obligaba a subir a un vehículo sobre la calzada de la Quinta San Martín.

Después de recibir la alerta, los policías ubicaron el automóvil señalado y le solicitaron al conductor que detuviera la marcha; sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial, el hombre habría ignorado la indicación y aceleró, iniciándose una persecución por diferentes calles de la ciudad.

La movilización concluyó en la calle Guadalupe Victoria, en la esquina con la calle 12 de Septiembre, donde policías de distintas unidades lograron cerrarle el paso al vehículo en el barrio de La Merced.

Durante las maniobras para arrestarlo, el automóvil terminó impactando tres vehículos oficiales. Finalmente, los agentes consiguieron asegurar al conductor, identificado como Erick Alberto “N” (27 años), así como a una joven de 19 años que se encontraba con él.

Ambas personas fueron trasladadas de acuerdo con los protocolos establecidos. En el caso de quien manejaba, las autoridades señalaron que presentaba aparente estado de ebriedad.

Erick Alberto “N” quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer las responsabilidades correspondientes tanto por los hechos reportados como por los daños ocasionados a las patrullas.