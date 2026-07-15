Trata de huir tras impacto de motos

Dos jóvenes resultaron lesionadas luego de un aparatoso choque entre dos motocicletas registrado sobre la calzada Lázaro Cárdenas, frente a una gasolinera ubicada a un costado de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el municipio de Palenque.

Esto provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

El estruendo del impacto alertó a automovilistas y vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos después, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, Policía Municipal y paramédicos arribaron al lugar para atender la situación y resguardar la zona.

Estaban graves

Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a las dos jóvenes, quienes presentaban diversas lesiones tras salir proyectadas por la fuerza del impacto.

Debido a la gravedad de sus heridas, ambas fueron trasladadas al hospital general de Palenque para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una de las motocicletas, señalado como presunto responsable del accidente, intentó escapar del lugar para evadir su responsabilidad. Sin embargo, varios ciudadanos se percataron de su huida y lograron darle alcance cuando se dirigía hacia la colonia Las Palmas, a la altura de la Clínica de la Mujer.

Posteriormente, paramédicos de Protección Civil valoraron al motociclista, identificado como Raúl “N” (29 años), quien no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Las autoridades de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes y serán las encargadas de determinar la mecánica del accidente, así como deslindar responsabilidades conforme avancen las pesquisas.