Trata de huir tras percance y se estrella en un negocio

Un intento de fuga tras un accidente de tránsito terminó con una camioneta incrustada contra un establecimiento comercial en las últimas horas de la noche del viernes en el municipio de Palenque, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un conductor asegurado.

Hechos

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos iniciaron sobre el bulevar Palenque-Pakal Ná, donde la persona que manejaba una camioneta gris presuntamente se vio involucrada en un choque.

En vez de permanecer en el sitio para atender el percance, el automovilista aceleró la marcha con la aparente intención de evadir su responsabilidad y se fugó.

Sin embargo, la huida concluyó pocos metros después: al llegar al acceso del fraccionamiento Camino Real perdió el control de la unidad, salió de la carpeta de rodamiento y terminó impactándose contra un depósito, causando daños tanto al vehículo como al inmueble.

El segundo accidente generó la movilización de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, así como de cuerpos de emergencia, quienes acudieron para atender la situación, asegurar el área y realizar las diligencias.

Tras el percance, las autoridades aseguraron al conductor y lo trasladaron a las instalaciones del C5, donde quedó a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.

Presunto ebrio

De manera preliminar, trascendió que el automovilista presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol; no obstante, será el resultado de los exámenes médicos y las investigaciones oficiales el que determine si dicha condición influyó en los hechos y cuál será su situación jurídica.