Trata de incorporarse y causa un encontronazo

Al menos ocho personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, en un fuerte choque entre una camioneta y una combi en modalidad de colectivo de la ruta de Huixtla-Tapachula, a la altura del entronque de la calle Central Poniente prolongación y carretera Costera, abajo del puente del IMSS, la tarde del domingo.

Ante el reporte del percance se movilizaron paramédicos de Protección Civil, Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes brindaron atención a los heridos, incluyendo pasajeros del transporte público, el chofer y los ocupantes de la unidad particular.

No hizo el alto

Se dijo que la Chevrolet Tracker de color rojo se desplazaba de norte a sur sobre la carretera Costera, pero al pretender incorporarse hacia la Central Poniente presuntamente no hizo el alto correspondiente y a consecuencia de ello fue colisionada por el vehículo de la Cooperativa de Transportes Rey Dary con número económico 7392, que iba de sur a norte.

Por el fuerte impacto, la combi quedó incrustada contra un poste que sostiene las cámaras de videovigilancia C5, ante lo cual ocho personas resultaron lesionadas, dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital y el resto atendidas en el sitio.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron para acordonar la zona y evitar la circulación, mientras que se realizaban las labores de atención a los afectados.

Personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de las investigaciones y ordenó el levantamiento de las unidades a través de grúas, para que fueran llevadas a un corralón oficial.

Los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos, además de las afectaciones a la infraestructura urbana, estableciéndose que las cámaras de videovigilancia serán utilizadas para verificar la forma en como ocurrió el percance.