Trata de incorporarse y provoca fuerte colisión

Sobre el tramo carretero Tapachula-Puerto Madero se registró un fuerte choque entre un vehículo particular y un taxi, el cual dejó daños materiales por varias decenas de miles de pesos, aunque afortunadamente sin lesionados.

Fue a la altura de la zona conocida como Los Baños, a poca distancia de Protección Civil Municipal, en donde ocurrió el percance cuando el conductor de un vehículo Toyota Yaris pretendió incorporarse a la vía principal.

Al hacerlo no tomó las precauciones y se impactó contra un taxi de la ruta Tapachula-Puerto Madero.

Afectaciones

Ambas unidades quedaron sobre la cinta asfáltica, dejando afectaciones en la circulación y severos daños en las carrocerías de las unidades.

Luego del reporte acudieron paramédicos que establecieron que no había personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del choque, ni del vehículo particular ni del taxi, solamente crisis nerviosa de los ocupantes, sin necesidad de que fueran trasladados a un hospital.

Personal de la Guardia Nacional División Caminos se hizo cargo de iniciar las investigaciones y el deslinde de las responsabilidades, aunque los conductores establecieron que ambas unidades contaban con seguro, el cual se haría cargo de cubrir los daños.