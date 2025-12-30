Trató de suicidarse ingiriendo insecticida

Durante la tarde del lunes, una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia se registró en el mercado Juan Sabines, ubicado en el barrio San Roque de Tuxtla Gutiérrez, luego de que una mujer de la tercera edad ingiriera un insecticida líquido, presuntamente con la intención de quitarse la vida.

El reporte se generó cerca de las 16:45 horas, cuando comerciantes y clientes solicitaron auxilio a los números de emergencia al percatarse de que la adulta mayor comenzó a presentar severos malestares tras consumir la sustancia tóxica.

El hecho ocurrió entre la calle Central y la 1.ª Oriente, a la altura de la 3.ª Sur, una de las zonas con mayor afluencia de personas en el centro de la capital chiapaneca.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron de inmediato para asegurar el área, mientras paramédicos de Protección Civil Municipal brindaron atención prehospitalaria a la fémina, identificada como María "N".

Envenenamiento

Durante la valoración inicial se confirmó que había ingerido una cantidad considerable de pesticida, por lo que su estado de salud fue catalogado como crítico.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los socorristas determinaron su traslado urgente a un hospital, en donde recibiría atención médica especializada, incluido un lavado gástrico y monitoreo constante.

Hasta el cierre de la información, la mujer permanecía con vida, aunque su condición seguía siendo delicada.

Autoridades reiteraron la importancia de solicitar apoyo psicológico y médico oportuno ante situaciones de crisis emocional.