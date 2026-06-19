Tren destroza a centroamericano

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial se registró luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre sobre las vías férreas del Tren Interoceánico, en una zona rural ubicada entre los municipios de Palenque y Salto de Agua.

Los hechos fueron reportados mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida en el área conocida como La Planada, perteneciente a la demarcación de Palenque.

Macabro hallazgo

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hallazgo ocurrió específicamente en el tramo ferroviario comprendido entre las comunidades Saturnino Ríos y Dos Arroyos, una zona de tránsito frecuente para personas migrantes y trabajadores que se desplazan entre ambas localidades.

Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas, así como personal de la Fiscalía de Distrito Selva, se trasladaron al sitio para verificar la situación. Al arribar, localizaron el cadáver de un sujeto con lesiones severas que aparentemente fue arrollado por el tren.

Versiones preliminares proporcionadas por autoridades comunitarias señalan que podría ser una persona de origen centroamericano, sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su identidad o nacionalidad.

Asimismo, trascendió que una de las líneas de investigación apunta a que el hombre pudo haber intentado abordar el Tren Interoceánico en movimiento o que, por circunstancias aún desconocidas, permanecía sobre las vías al momento del paso de la locomotora.

No obstante, serán las investigaciones ministeriales las que determinen con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Protocolos

Debido a la magnitud de las lesiones, la zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos. Personal especializado de la Fiscalía realizó el levantamiento de los restos bajo los protocolos necesarios.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá en espera de ser identificado por familiares o personas cercanas.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el caso y confirmar las circunstancias en las que ocurrió este trágico hecho.