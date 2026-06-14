Tres accidentes de taxis en menos de 24 horas

En tres accidentes viales que se reportaron en horarios y lugares diferentes el fin de semana en Comitán, se involucraron tres taxistas. Solamente hubo daños materiales y esto movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Primer percance

El primer hecho ocurrió sobre la 4.ª Poniente, entre 6.ª y 7.ª Norte en el barrio Cruz Grande, alrededor de las 18:30 horas cuando la unidad 0819 transitaba al sur y terminó por impactar la portezuela de un automóvil Suzuki de color rojo, cuando el conductor la abrió sin percatarse de la circulación.

Unas horas después, la unidad 0224 que iba sobre el bulevar en el carril al norte colisionó por alcance contra una SUV de color gris en el cruce con la 9.ª calle Sur, esto al no guardar la distancia y debido al asfalto mojado por la lluvia provocó que el taxi derrapara y acabara provocando el percance.

El tercer incidente se dio cerca del mediodía sobre el bulevar sur con calle 16 de Septiembre, de la colonia Belisario Domínguez.

Esto debido a que el conductor de una camioneta Toyota Tacoma de color negro no respetó la preferencia y embistió en la parte lateral de la unidad 0599 que pretendía incorporarse a la calle para dirigirse al oriente de la ciudad.

En los tres accidente se movilizaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal, pero solo una persona requirió atención médica, aunque sin ser trasladada al hospital.

Por ello, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron para los peritajes y mediar entre los involucrados con el fin de que dialogaran y llegaran a un acuerdo para el pago de daños y se deslindaran responsabilidades al momento.