Tres contusionados en aparatoso choque

La mañana del lunes se dio un accidente de tránsito en el barrio La Pimienta, en la capital Tuxtla Gutiérrez, lo que dejó como saldo tres personas lesionadas y daños materiales valuados en miles de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos sucedieron cerca de las 08:25 horas en el cruce de la 5.ª Oriente y 11.ª Norte, cuando tres vehículos particulares colisionaron luego de que uno de los conductores presuntamente realizara un corte de circulación, provocando una reacción en cadena.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron de inmediato al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar las labores de auxilio.

En el sitio, tres personas presentaban múltiples lesiones en las extremidades, entre ellas dos adultos mayores que viajaban en uno de los automóviles y que acabaron con heridas más delicadas.

Malheridos

Paramédicos municipales atendieron a los afectados en el sitio y, tras la valoración inicial, las dos personas de la tercera edad fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica especializada. El tercer involucrado fue atendido en el sitio y no requirió hospitalización.

Mientras se realizaban las pesquisas necesarias, los agentes de Tránsito informaron que los conductores buscarían llegar a un acuerdo económico mediante sus aseguradoras, a fin de evitar procedimientos legales.

Más tarde, una grúa con plataforma remolcó las unidades y restableció el flujo vehicular en la zona tras el congestionamiento causado por el accidente.