Tres heridos en colectivazo por corte de circulación

Tres personas resultaron lesionadas, en un percance que se ha vuelto rutinario, es decir, en un colectivazo. Este accidente se suscitó en el bulevar Samuel León Brindis, a la altura de la 9a. Sur, en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con datos recabados, lo anterior se registró alrededor de las 14:45 horas. Por lo cual, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Causa

Ahí, se informó que un transporte público en modalidad de colectivo, ruta 73-28, y un coche particular, colisionaron derivado de un presunto corte de circulación.

Como saldo de la aparatosa colisión, tres personas resultaron con múltiples lesiones en sus extremidades.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Brindan el apoyo

En minutos se presentó una cuadrilla de socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron la atención prehospitalaria a los heridos.

Tras la valoración, las tres ciudadanos fueron trasladados a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno.