Tres incidentes saldan con seis lesionados

Con seis personas lesionadas se saldaron tres percances viales que se registraron en las últimas horas en Comitán, que movilizaron a ambulancias del Sistema de Protección Civil Municipal y Cruz Roja para atender las emergencias.

Primer incidente

El primer hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el cruce a la 5a. Norte y 10a. Poniente, en el barrio de Santa Cecilia. Un motociclista pretendió rebasar y chocó contra un Volkswagen Jetta color rojo.

El motorista terminó tendido sobre la vía y al no portar casco de seguridad resultó con una lesión en la cabeza; debido a esto, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital.

Embisten a taxi

Durante la madrugada, un taxi con número económico 0124 que circulaba sobre la 11a. Sur fue impactado al llegar al cruce de la 7a. Avenida Poniente, que dejó a tres lesionados.

El responsable no respetó la luz roja del semáforo e impactó a la unidad del servicio público, para después huir y abandonar la escena para evadir el pago de daños. El incidente movilizó a ambulancias del Sistema de Protección Civil.

Choque y volcadura

Por último, alrededor de las 10:00 horas, un Volkswagen Jetta, color blanco, que circulaba sobre la 9a. Poniente se pasó el alto y chocó contra una camioneta.

Debido al impactó, la pick up volcó y quedó sobre la avenida, incidente que dejó a dos lesionados que fueron trasladados la hospital por paramédicos.

En los tres incidentes llegaron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para realizar los peritajes, a fin de deslindar responsabilidades.