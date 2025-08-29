Tres lesionadas en accidente de colectivos

La mañana del jueves se registró un accidente en la intersección de la calle Central Oriente y la 6.ª avenida Sur, a la altura del Mega Zum, en el municipio de Tapachula, en donde dos unidades del transporte público protagonizaron una colisión que dejó como saldo a tres pasajeras lesionadas.

Policontundidas

De acuerdo con versiones de testigos, uno de los colectivos involucrados intentó rebasar de manera imprudente al otro, lo que provocó una brusca maniobra, la cual provocaría que las usuarias perdieran el equilibrio y resultaran con diversas lesiones tras el impacto.

Así que acudió de inmediato la unidad UR-02 de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), con tres elementos a bordo, quienes localizaron a las víctimas en posición sentada y con evidente dolor. Se trataba de Mónica “N” (43 años), una niña de apenas un año y dos meses y una adulta mayor de nombre Emperatriz “N” (68).

Durante la valoración médica, Mónica “N” presentó dolor en cervicales, clavícula, húmero izquierdo, zona lumbar y en ambas piernas, por lo que fue inmovilizada de inmediato. La menor de edad mostró dolor a la manipulación, por lo que se le brindó monitoreo constante. En tanto, la persona de la tercera edad sufrió dolor en la pierna izquierda, por lo cual también quedó bajo monitoreo de los paramédicos.

Hospitalizadas

Tras recibir los primeros auxilios en el sitio, las tres mujeres fueron trasladadas a una clínica particular para su atención médica especializada, a petición de la aseguradora.

Agentes de Tránsito se hicieron presentes para recabar las versiones de los involucrados y deslindar responsabilidades en este hecho, que puso en evidencia, una vez más, la imprudencia con que algunos choferes de transporte público conducen en la ciudad.