Tres lesionados en brutal carreterazo

Tres personas lesionadas, una de ellas prensada entre los fierros retorcidos y en estado grave de salud, fue lo dejó como saldo un accidente carretero sucedido sobre la vía de cuota Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 16, en la demarcación del primer municipio.

Por alcance

El hecho fue registrado alrededor de las 00:15 horas del lunes, cuando elementos de la Guardia Nacional se movilizaron a la zona mencionada.

Ahí, se informó que un automóvil de la marca Nissan Tsuru de color blanco se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad, por lo que cuando el conductor realizó una mala maniobra perdió el control del volante, estampándose por alcance en la patrulla que se encontraba orillada mientras atendía otro percance.

Luego del brutal encontronazo, el sedán resultó destrozado de la parte frontal.

Como saldo del aparatoso choque tres personas resultaron lesionadas, entre ellas, una quedó prensada entre los fierros retorcidos.

Al lugar se presentó el personal de rescate urbano, los cuales hicieron las labores necesarias.

Luego de extraer al afectado con el apoyo de pinzas hidráulicas, conocidas como “quijadas de la vida”, lo trasladaron de urgencia a un hospital en la capital Tuxtla Gutiérrez para recibir asistencia médica profesional.

Dos horas más tarde, un par de grúas con plataformas se encargaron de remolcar los vehículos involucrados y remitirlos al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.