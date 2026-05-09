Tres lesionados en carambola de patrulla

Sobre el tramo carretero que va de Tapachula a Puerto Madero ocurrió un fuerte percance en el que se vieron involucrados una patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, un tráiler y una camioneta, el cual dejó como saldo a tres personas lesionadas y considerables daños materiales.

Carambolazo

Fue a la altura de la entrada hacia el ejido Río Florido en donde ocurrió la carambola durante la tarde del viernes, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencias ya que se hablaba de personas atrapadas en el interior de las unidades.

Se estableció que a pesar de lo aparatoso de la colisión, solamente tres personas resultaron lesionadas y de ellas una fue trasladada por paramédicos de Protección Civil (PC) al hospital regional.

Una patrulla estatal, el cabezal de un tráiler y una pick up de color blanco, fueron los participantes en el accidente múltiple, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la forma en como ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para apoyar las acciones ante el riesgo de derrame de gasolina.

La zona fue acordonada por personal de la Guardia Nacional (GN) División Caminos para evitar otro percance, en tanto se realizaban las labores para el levantamiento de las unidades que con grúas fueron trasladadas a un corralón oficial para ser puestas a disposición de las autoridades.