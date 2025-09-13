Tres lesionados en choque de taxi foráneo

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la mañana del viernes sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Monroy en la ciudad de Tapachula, dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos. El percance movilizó a corporaciones de seguridad y de emergencia.

Reporte

De acuerdo con los primeros reportes, un taxi Nissan Tsuru con número económico 18 del sitio Azteca, que cubre la ruta Cacahoatán-Tapachula, se impactó contra una camioneta perteneciente a una empresa que, presuntamente, realizaba labores de instalación de cableado en la vía.

Testigos señalaron que la unidad no contaba con señalamientos preventivos, lo que habría provocado el accidente.

Sin embargo, al momento de la llegada de los agentes de la Guardia Estatal de Vialidad la camioneta ya no se encontraba en el sitio, lo que generó suspicacias sobre un posible intento de evadir responsabilidades.

Heridos

Los pasajeros del taxi resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil (PC) y posteriormente trasladados a una clínica para recibir atención médica especializada.

El vehículo de transporte público quedó con severos daños en la parte frontal, evidenciando la magnitud de la colisión.Peritos de Tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del siniestro.