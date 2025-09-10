Tres lesionados en choque en La Pochota

La mañana del martes, alrededor de las 08:20 horas, se registró un aparatoso accidente de tránsito en la entrada a la extinta Pochota, lo que generó alarma entre automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona, esto en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Encontronazo

De acuerdo con el reporte preliminar, dos camionetas particulares se vieron involucradas en una fuerte colisión sobre el carril que conduce de poniente a oriente, por un presunto corte de circulación.

El impacto dejó como saldo a tres personas lesionadas, quienes presentaban múltiples contusiones en las extremidades, lo que motivó la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Por ello, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las labores de auxilio, además de abanderar la circulación para evitar un segundo percance debido a la congestión vehicular generada.

Atención

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron la atención prehospitalaria a los heridos.

Tras una valoración médica minuciosa se determinó que ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad que requirieran de traslado a un hospital, por lo cual permanecieron en el lugar bajo observación.

La circulación se mantuvo parcialmente afectada durante poco más de una hora, hasta que una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades accidentadas, mismas que fueron enviadas al corralón correspondiente.

Por último, la vialidad quedó liberada y el tránsito volvió a la normalidad.