Tres lesionados en colisión de motos

Tres personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito sucedido frente al motel Diligencias, en la colonia Santa Ana de Tuxtla Gutiérrez.

El percance ocurrió sobre la 9.ª avenida Sur Oriente, a la altura de la calle Vicente Cortés Herrera, en la colonia mencionada.

Tras el reporte a los números de emergencias, corporaciones policiacas se movilizaron al lugar en donde localizaron dos motocicletas siniestradas y a tres personas tiradas, con presuntas lesiones.

Choque frontal-lateral

De acuerdo con información recabada en el sitio, dos personas viajaban a bordo de una motocicleta modelo NS200 de color rojo; iban de poniente a oriente sobre la 9.ª avenida Sur.

Al mismo tiempo, el conductor de una unidad FT125 de color blanco intentó incorporarse a la vialidad desde la calle Vicente Cortés Herrera, presuntamente cortando la circulación. La maniobra derivó en un impacto frontal-lateral entre ambos vehículos.

Los ocupantes salieron proyectados varios metros, quedando sobre el pavimento con diversas lesiones y contusiones.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron para brindar atención prehospitalaria a los involucrados.

Después de la valoración médica se determinó que las tres personas presentaban principalmente laceraciones en el rostro y golpes contusos, descartándose fracturas o lesiones de gravedad, por lo cual no fue necesario trasladarlas a un hospital.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal hicieron el acordonamiento preventivo de la zona y tomaron conocimiento; mientras que peritos efectuaron las pesquisas correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Las motocicletas fueron retiradas del sitio una vez concluidos los trabajos de las autoridades y restablecida la circulación.