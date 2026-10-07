Tres lesionados por carambola en bulevar

Tres pasajeros de un colectivo resultaron lesionados al registrarse una carambola que involucró a cuatro vehículos durante la tarde del martes en el municipio de Comitán, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el carril que conduce de norte a sur, en donde ocurrió el percance alrededor de las 15:00 horas.

Tráiler chocó por alcance

El incidente se originó debido a que el chofer de un tráiler no logró frenar a tiempo y colisionó por alcance a un colectivo de la ruta Comitán-Tzimol, con número económico 03, perteneciente a la sociedad cooperativa Santo Domingo.

Del impacto, el transporte público se estrelló en una camioneta Ford Ranger de color blanco y esta a su vez contra un automóvil Ford Fiesta de color gris, cuando las unidades se detuvieron por el intenso tráfico y ante el cambio de luces del semáforo.

La carambola dejó a tres pasajeros de la combi lesionados, así que testigos solicitaron el apoyo y atención al número de emergencias 911; en minutos se presentó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de la unidad de transporte público y después de valorarlos fueron trasladados al hospital regional, para que recibieran atención médica especializada y se descartaran lesiones de gravedad.

Debido a que es un tramo federal, al sitio llegaron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender el incidente, llevar a cabo los peritajes, mediar entre los involucrados y deslindar responsabilidades a través de un convenio para la reparación de los daños.