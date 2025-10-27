Tres motoristas resultan gravemente lesionados

Tres personas, entre ellas una mujer, resultaron lesionadas de gravedad luego de sufrir un fuerte accidente de motocicleta sobre el tramo carretero que conecta a Venustiano Carranza con Socoltenango, a la altura del Ingenio Pujiltic.

De acuerdo con testigos, los motociclistas circulaban a exceso de velocidad cuando perdieron el control de la unidad en una curva, lo que provocó que salieran de manera abrupta de la cinta asfáltica y acabaran sobre la maleza a un costado del camino.

La fuerza del impacto hizo que los tres ocupantes sufrieran fracturas expuestas y múltiples heridas.

Solicitaron ayuda

Automovilistas que transitaban por el lugar detuvieron su marcha para auxiliarlos y de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1. Minutos más tarde, elementos de Protección Civil (PC) Municipal llegaron al sitio y brindaron la atención prehospitalaria a los heridos, antes de trasladarlos a la clínica de campo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Venustiano Carranza para su valoración médica.

El percance generó movilización de las autoridades de Seguridad y de Tránsito, quienes acordonaron el área y llevaron a cabo el peritaje correspondiente. La motocicleta, una unidad de color rojo, quedó con daños materiales de consideración y fue remolcada a un corralón.

Más tarde, en la madrugada del domingo, en un comunicado emitido por PC Municipal se informó que una de las personas lesionadas tuvo que ser trasladada de emergencia a la capital Tuxtla Gutiérrez.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente, aunque aparentemente el exceso de velocidad fue el principal factor.