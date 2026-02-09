Tres motoristas sufren accidentes y se lesionan

Tres motociclistas resultaron lesionados durante el fin de semana en el municipio de Comitán, al sufrir accidentes en diferentes zonas de la ciudad, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender las emergencias que se dieron en menos de tres horas.

El primer incidente sucedió en la ranchería Cash, en el kilómetro 3+500 de la carretera Comitán-Las Margaritas, cerca de las 19:30 horas.

Un mototaxista perdió el control ante una falla mecánica y acabó abandonando la cinta asfáltica, dejando herido al conductor de 18 años de edad que fue auxiliado por pobladores y paramédicos.

Más incidentes

Un par de horas después, en la colonia Valle Balún Canán, un motociclista colisionó contra un automovilista que se pasó el alto sobre la avenida Belisario Domínguez, el cual dejó a un adolescente de 14 años lesionado.

Minutos después se reportó el tercer percance que involucró a un motociclista de 16 años, cuando derrapó en las inmediaciones del fraccionamiento Joyas del Pedregal, al parecer por exceder la velocidad.

En los tres hechos acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) que valoraron y trasladaron a los afectados al hospital regional. También se presentaron los agentes de la Guardia Estatal y de Tránsito y Vialidad Municipal, para realizar peritajes y deslindar responsabilidades en las próximas horas.