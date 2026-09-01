Tres motoristas sufren percance; un detenido

Tres motociclistas estuvieron involucrados en diversos accidentes en las últimas horas de la noche del domingo y en la medianoche del lunes en el municipio de Comitán de Domínguez, donde dos resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia al hospital.

Mientras tanto, uno fue detenido por manejar en presunto estado de ebriedad. Los percances movilizaron a los cuerpos de emergencias.

Doble choque

El primero ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la carretera al Cuartel Militar, en las inmediaciones de la entrada al barrio El Brasilito, el cual involucró a un transporte público en modalidad de taxi con número económico 1135 y una motocicleta de color negro con azul y blanco.

El motociclista fue impactado por alcance por el vehículo de pasaje, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica, lo que alertó a vecinos y automovilistas que procedieron a brindar la ayuda necesaria.

En ese mismo lugar y debido a que se dio un congestionamiento vial, sucedió el segundo incidente cuando un motorista se estrelló por alcance contra un Chevrolet Chevy de color rojo.

Aparentemente manejaba en presunto estado de ebriedad y fue detenido por agentes municipales y estatales que brindaban apoyo en el primer hecho.

Otro atropellado

El tercer incidente fue durante la medianoche del lunes cuando un taxi atropelló a un motociclista en el barrio San Vicente, ubicado al norte-poniente de la ciudad, dándose a la fuga para evadir su responsabilidad antes del arribo de las autoridades.

Se dijo que el sujeto quedó tirado junto a su unidad, al igual que la prueba de que el responsable era un ruletero pues fue localizado el letrero de taxi, perteneciente al sitio Trinidad Martínez.

En los accidentes se movilizaron ambulancias del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios a dos de los heridos, los cuales fueron trasladados al hospital regional para que recibieran la atención médica inmediata.

El conductor de una de las motocicletas que fue arrestado, fue consignado ante un agente del Ministerio Público (MP).

Por último, policías de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento para llevar a cabo los peritajes y deslindar responsabilidades en las siguientes horas conforme a lo que marca la ley.