Tres muertos y cinco heridos en ataque a bar

Un ataque armado al interior de un bar en el municipio de Tapachula, dejó como saldo a tres personas sin vida y cinco heridas, sin que hasta el momento haya detenidos, aunque fue iniciada la carpeta de investigación por el delito de lesiones y homicidio calificado.

Fue la madrugada del domingo que en el negocio denominado El Hormiguero, ubicado en la 5.ª calle Oriente entre 11.ª y 13.ª avenida Norte de la colonia Barrio Nuevo, en donde ocurrieron los hechos.

Presuntamente, personas fuertemente armadas ingresaron al inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar y los empleados, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

En el lugar quedaron los cuerpos sin vida de tres personas del sexo masculino, de los cuales solamente ha sido identificado una con el nombre de Carlos Antonio “N” (44 años). Asimismo, cinco resultaron heridas por impactos de bala.

Baleados

De acuerdo con los vecinos, durante la madrugada escucharon una serie de detonaciones de arma de fuego, por lo que dieron aviso al 911, desplegándose un fuerte operativo con la participación de elementos policiacos municipales, estatales y del Ejército Mexicano.

Cuerpos de emergencia también acudieron y corroboraron la muerte de tres personas.

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), así como de Protección Civil, quienes brindaron atención a los heridos, señalándose en primera instancia que habían sido 14, aunque las autoridades confirmaron que solamente fueron cinco, los cuales fueron trasladados a diversos hospitales.

Varias horas la zona permaneció acordonada y resguardada por las autoridades, mientras que los peritos realizaban el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos de los fallecidos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Investigación

La Fiscalía General del Estado, a través de sus redes sociales, informó que derivado de estos hechos abrió una carpeta de investigación, precisando el “hallazgo de tres personas del sexo masculino sin vida y cinco lesionadas por proyectil de arma de fuego”.

Indicó que personal especializado trabaja en las diligencias para esclarecer el crimen y localizar a los responsables, advirtiendo que no habrá impunidad.

Hasta el momento, no se han informado las causas del móvil del ataque armado, el más violento que ha ocurrido en la zona en lo que va del año y por el cual tampoco se reportan detenidos.

Los habitantes de la zona pidieron reforzar la vigilancia en las áreas donde operan bares y centros nocturnos.

Hace algunos días, en la plaza Kafetos un bar fue atacado a balazos, por cuyos hechos permanecen abiertas las pesquisas, aunque existen cuatro personas arrestadas, entre ellos dos policías municipales.