Tres muertos y heridos tras un ataque armado

Tres hombres murieron y tres personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, durante un ataque armado registrado en la calle México, entre las avenidas Zacatecas y Guanajuato, al norte de la capital Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue recibido alrededor de las 18:30 horas del viernes, cuando se alertó a los números de emergencias sobre varias personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y localizaron a los hombres tendidos sobre la vía pública, quienes se encontraban aparentemente inconscientes, además de otras tres personas que aún permanecían con vida.

Homicidio

De acuerdo con fuentes policiacas, sujetos armados llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra el grupo de gente. En total, cinco fueron alcanzados por los proyectiles; tres de ellos murieron al momento y tres resultaron con lesiones.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para valorar a las víctimas y confirmaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales.

Un menor de edad fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las heridas, ya que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Hasta el cierre de la edición su estado de salud era crítico.

Una segunda persona tenía una lesión de arma de fuego en una mano y, de acuerdo con los reportes preliminares, rechazó ser trasladada a un hospital, mientras que el otro lesionado tenía un balazo en el hombro.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva fueron de las primeras corporaciones en llegar y acordonaron el área para preservarlo.

Aproximadamente 30 minutos después arribaron integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes se sumaron a las diligencias y a la recopilación de información sobre los responsables.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los tres cuerpos y los trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo).

Agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial también hicieron recorridos y recabaron información para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Tras estos hechos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se pronunció a través de redes sociales informando que instruyó dar la atención a los hechos para dar con los responsables.

Asimismo, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que se inició una carpeta de investigación y ordenó el despliegue de un grupo especializado de agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fiscalía contra Homicidios y de la Fiscalía de Asuntos Estratégicos.

Además, señaló que no habrá impunidad ante este lamentable hecho y que en las próximas horas estará informando de los avances de las pesquisas.