Tres personas graves en encontronazo de motos

Tres personas resultaron gravemente lesionadas luego de registrarse un choque entre dos motocicletas en calles de la colonia Relicario, ubicada en el municipio de Huixtla.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucrados dos hombres y una mujer, quienes viajaban en las unidades de dos llantas y terminaron con lesiones de consideración debido al fuerte impacto.

Hospitalizados

Luego del percance, personas que se encontraban en las inmediaciones solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a los afectados, quienes recibieron los primeros auxilios antes de ser trasladados de urgencia en ambulancia a un hospital.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaban, los tres fueron llevados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo observación y valoración de especialistas médicos.

Causas desconocidas

Entre los primeros datos recabados se informó que una de las parejas involucradas sería originaria del municipio de Tuzantán; sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre la identidad de los afectados.

Las circunstancias que provocaron el choque aún no han sido establecidas, pero no se descarta el exceso de velocidad y la invasión de carril contrario, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

Hasta el cierre de la edición tampoco se había dado a conocer oficialmente la evolución médica de las tres personas lesionadas.