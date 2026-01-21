Tres son atropellados durante el día de ayer

Tres accidentes se registraron en el transcurso del martes en Comitán, los cuales involucraron a motociclistas. Dos de ellos fueron trasladados al hospital al sufrir lesiones de gravedad, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El primer incidente ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas sobre la 5.ª calle Norte y 13.ª avenida Poniente, en donde una persona que manejaba un Volkswagen Jetta intentó ganarle el paso a un motorista y lo terminó embistiendo.

Más percances

Tres horas después, la conductora de un Chevrolet Aveo de color blanco pretendió incorporarse al flujo vehicular de la carretera al Cuartel Militar y acabó por cortar el paso a un motociclista que se dirigía hacia el sur.

El último percance se registró alrededor de las 16:00 horas sobre el bulevar Paseo de la Federación, frente al hotel Real del Monte, en el carril que conduce al norte.

En el primero y en el último de los accidentes los motoristas resultaron con lesiones y fueron trasladados al hospital regional en una ambulancia de Protección Civil Municipal para recibir atención médica. El segundo motorista resultó ileso.

En los primeros dos percances llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para realizar los peritajes, así como mediar entre los involucrados para dialogar y deslindar responsabilidades. En el último accidente aún se esperaba la llegada de oficiales de la Guardia Nacional.