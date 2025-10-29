Triple colisión en retorno de crucero

Un fuerte accidente automovilístico ocurrido en el retorno del crucero del ejido Xochiltepec sobre la carretera Tapachula-Huixtla, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y varias personas con crisis nerviosa.

En el percance se vieron involucrados tres vehículos: un automóvil Nissan Tsuru, una combi de la cooperativa Rey Dari con número económico 80 y una camioneta pick up de color rojo.

Falta de precaución

Los hechos ocurrieron cuando el transporte público, tras descender pasaje, reanudó la marcha sin las debidas precauciones, colisionando al Nissan que intentaba incorporarse al desvío.

Segundos después, la camioneta que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y chocó contra los vehículos detenidos, generando una carambola que obstruyó parcialmente la circulación.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, Tránsito del Estado y cuerpos de emergencia, quienes valoraron a los conductores y pasajeros.

Por fortuna, ninguno resultó con lesiones graves, aunque varios presentaban crisis nerviosa por el encontronazo. No fue necesario trasladar a ninguna persona a un hospital.

Las autoridades de Tránsito llevaron a cabo el levantamiento de datos y el peritaje correspondiente, señalando que la falta de precaución al conducir y el exceso de confianza en la vía habrían sido las causas principales del accidente.

Los vehículos involucrados fueron remolcados al corralón oficial para el deslinde de responsabilidades, mientras el tránsito vehicular fue restablecido después de varios minutos de labores.