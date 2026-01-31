Tsuru y volteo afectan la vialidad

Daños materiales considerables y la vialidad semiobstruida fueron el saldo de un accidente al extremo poniente del municipio de Cintalapa. Todo parece indicar que una posible distracción derivó en el percance.

Trascendió que minutos después del mediodía, vecinos del barrio Urbana Norte se habrían percatado de la colisión entre un camión de volteo y un automóvil sedán de la marca Nissan Tsuru ll, el cual acabó con severas afectaciones en la parte frontal.

Se estrellaron

Según versiones extraoficiales, el vehículo particular circulaba con preferencia, pero en su paso por el cruce de calles la unidad de carga de materiales para la construcción presuntamente ya había avanzado más del 50 %, sin respetar la vialidad, impactándose con la carrocería y dejando destrozado al sedán.

En ese sentido, personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva se constituyó en al lugar de los hechos para conversar con los involucrados y llegar a un posible acuerdo, donde el presunto culpable se haría cargo de los daños causados.