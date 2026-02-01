Turista argentina derrapa en carretera de zona Selva

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y auxilio se registró el sábado sobre el tramo carretero Palenque-Ocosingo, en la demarcación de Salto de Agua, luego de que se reportara un accidente en el que se encontraba involucrada una ciclista extranjera.

En un inicio, la información preliminar señalaba que se trataba de un presunto atropellamiento; sin embargo, tras las primeras indagatorias realizadas por autoridades y el apoyo de ciudadanos, se confirmó que el incidente ocurrió a pocos kilómetros del poblado de Santa María.

Contusiones y raspones

De acuerdo con los datos recabados, dos personas del sexo femenino —identificadas como Naya Eliana Bonucalzi Bader y Virginia Soledad Marchese, ambas de nacionalidad argentina— se desplazaban en unas bicicletas con dirección a Ocosingo.

Sin embargo, una de ellas perdió el control del manubrio, derrapó y cayó sobre la cinta asfáltica.

Como resultado del accidente, la turista presentó golpes contusos y lesiones abrasivas con leve sangrado en el rostro, por lo cual fue auxiliada de inmediato y trasladada al hospital IMSS-Bienestar, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como estable.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y brindaron apoyo logístico, así como de seguridad a las visitantes, a fin de garantizar su integridad durante su estancia en la región.