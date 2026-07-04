Turistas campechanos se accidentan en auto

Un aparatoso accidente automovilístico se registró sobre la carretera que conecta a las comunidades de Soyatitán y Las Rosas, en el municipio de Venustiano Carranza, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales.

Los involucrados, un hombre y una mujer, se encontraban de paso por la entidad al ser originarios del vecino estado de Campeche.

Reporte del incidente

El percance fue reportado a la línea de emergencia 9-1-1, alertando a las corporaciones de seguridad y auxilio sobre la colisión de alto impacto.

Según los primeros informes recabados en el lugar por las autoridades, el vehículo particular en el que viajaban los afectados colisionó de frente contra una pesada unidad de carga, al parecer un camión de volteo, lo que provocó que el sedán saliera proyectado fuera de la cinta asfáltica.

Las corporaciones de emergencia, incluyendo paramédicos de Protección Civil (PC), se trasladaron con prontitud al sitio para brindar el auxilio necesario.

Al arribar, los socorristas encontraron el automóvil con huellas evidentes del impacto, mientras que los ocupantes se encontraban conmocionados por la situación.

Atención prehospitalaria

Tras asegurar la zona para evitar un segundo percance, los paramédicos procedieron a realizar una valoración física a los dos ocupantes.

A pesar de lo aparatoso del choque, se informó que ambos presentaban únicamente lesiones menores, sobre todo contusiones y crisis nerviosa.

Tras recibir los primeros auxilios y confirmar que sus signos vitales estaban estables, los especialistas descartaron la necesidad de un traslado inmediato a un hospital.

Elementos de las corporaciones policiacas hicieron acto de presencia para tomar conocimiento de los hechos. Los oficiales de Tránsito y Vialidad Municipal iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

El área fue asegurada temporalmente mientras se realizaban las maniobras para retirar el automóvil, que debido a la gravedad de los daños requirió del apoyo de una grúa con plataforma.