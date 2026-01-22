Ubican a paseante extraviado en cerro Mactumactzá

Un joven de aproximadamente 20 años pasó varias horas extraviado en el cerro Mactumactzá, una de las zonas naturales más visitadas al norte de la capital. Tras su reporte, el cuerpo de emergencia logró su localización.

El reporte movilizó a elementos de Protección Civil (PC) Municipal y Estatal para la búsqueda, quienes se internaron en el área, luego de que familiares alertaran que no había regresado y se encontraba incomunicado. Las labores se concentraron en las inmediaciones del Parque Mul-Ha, donde se perdió contacto.

Durante el rastreo, rescatistas recorrieron veredas, laderas y zonas de vegetación cerrada, hasta que por fin fue ubicado a aproximadamente 300 metros fuera del sendero, en un punto de difícil acceso. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven se habría desorientado al internarse entre la maleza.

Tras ser localizado fue valorado en el sitio, donde se confirmó que se encontraba consciente, con signos vitales estables y solo presentaba raspones leves, provocados por la vegetación y el terreno irregular.

El joven fue acompañado de regreso a una zona segura, donde pudo reencontrarse con sus familiares, quienes habían permanecido en espera durante el despliegue de búsqueda.

Laberinto vegetal

El Mactumactzá es una zona frecuentada por deportistas y excursionistas, sin embargo, también presenta áreas de barrancos, senderos poco visibles y vegetación densa, lo que incrementa riesgo de extravío. Autoridades señalan que visitantes suelen adentrarse sin equipo ni rutas definidas o sin avisar, lo que complica la localización.