Salida de camino deja dos heridos

Dos personas resultaron con múltiples lesiones luego de sufrir una salida de camino sobre el tramo carretero Tuxtla-Copoya, a la altura de la quinta Harley, donde una Pick up quedó dañada de la parte frontal debido al impacto.

El hecho fue registrado alrededor de las 12:35 horas, cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal informaron que minutos antes dos personas a bordo de una camioneta particular, marca Nissan, se desplazaban con dirección a la ciudad capital.

Sin embargo, una mala maniobra, aunado a una falla mecánica, originó que esta terminara saliéndose de la carpeta asfáltica y se estrellara contra unos arbustos. Como saldo del accidente, dos resultaron con diversas lesiones.

Atendidos por oficiales

Estos, no obstante, no ameritaron asistencia prehospitalaria y resolvieron permanecer en el sitio para ser atendidos por los oficiales. Por su parte, las autoridades mencionaron que no hubo daños a terceros, únicamente a su propia unidad motriz.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar el vehículo y remitirlo al corralón en turno. Finalmente, la vialidad en este punto de la ciudad fue liberada.