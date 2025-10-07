Un bache manda a un joven al hospital

Tirado sobre la vialidad y con lesiones corporales fue como terminó un par de jóvenes luego de sufrir una aparatosa caída, esto durante el fin de semana al poniente del municipio de Cintalapa. Según versiones de los afectados, esto fue culpa de un bache que los habría proyectado contra el suelo.

Caída

Trascendió que minutos después de las 22:00 horas, vecinos del barrio El Tepeyac habrían dado parte a los números de emergencias, señalando a dos personas en mal estado de salud sobre el bulevar de poniente a oriente, quienes transitaban a bordo de una motocicleta.

Versiones extraoficiales señalaron que los dos jóvenes en su paso por la vía de baja velocidad frenaron su trayectoria abruptamente al caer en un bache, lo que hizo que salieran “volando”. Al caer en el pavimento resultaron golpeados y con excoriaciones.

Asimismo, se dijo que probablemente también circulaban a exceso de velocidad; sin embargo, será la autoridad la que determine el contexto del percance.

Tras lo anterior, personal de Cruz Ambar y de la Comisión Nacional de Emergencia al constituirse valoraron a los afectados, resultando uno de ellos con mayores lesiones, por lo cual lo inmovilizaron y trasladaron de urgencia hacia el hospital IMSS-Bienestar para descartar heridas internas y posibles fracturas.