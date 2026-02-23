Un deceso en ataque armado en zona rural

Un ataque armado registrado en la zona rural del municipio de Palenque dejó como saldo preliminar un hombre sin vida y otro gravemente lesionado, lo que provocó un despliegue de distintas corporaciones policiacas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera de terracería que comunica al poblado La Unión con Tseltal Mukuljá, en un punto conocido como La Planada.

A escasos metros de un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas, los ocupantes de una motocicleta fueron interceptados por sujetos armados, presuntamente también a bordo de una unidad similar, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Las detonaciones alertaron a habitantes del ejido Mukuljá, quienes salieron de sus viviendas y encontraron a las dos víctimas tendidas sobre el camino empolvado. Los hombres fueron identificados como Aron “N” y Uriel “N”, con domicilio en Tseltal Mukuljá y Nuevo Palenque.

Occiso y herido

Testigos señalaron que Aron “N” ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. En tanto, Uriel “N” fue auxiliado y trasladado con vida al hospital general de Palenque, donde recibe atención médica.

Elementos policiacos acordonaron el área para preservar la escena, mientras peritos y un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

La autoridad abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.